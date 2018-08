Raadiohommikus: tõusev palgasurve ja Kabanovi uued väljakutsed

Äripäev 22. august 2018, 16:23

Neljapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu sel nädalal avaldatud palgauuringust. Palgauuringute Agentuuri juht Kadri Seeder selgitab 7,7protsendilise keskmise brutopalga tõusu tagamaid ning annab ülevaate palgaootuste seosest kvalifitseeritud tööjõu puudusega.

11.00–12.00 „Poliitikute töölaud“. Sel hooajal valimislubaduste üle arutleva saatesarja avasaates võtame pulkadeks lahti Keskerakonna ettepaneku anda noortele peredele eluasemelaenu ilma sissemakseta. Saates annab ideest ülevaate keskerakondlasest peaministri büroo juht Tanel Kiik ja talle vaidleb vastu EfTeni tegevjuht Viljar Arakas, kes säutsus eelmine nädal Twitteris, et loodetavasti saavad kõik kinnisvarainimesed aru, et tegu on halva ideega. Saatejuht on Eliisa Matsalu.

13.00-14.00 "Eetris on ehitusuudised". Kas katused Eestis on tasemel? Külas on Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu juhatuse esimees Peeter Kärp, kes räägib, miks peavad mitmed katusefirmad ümber ehitama varem tehtud töid. Eriti just eratellija ei ole pahatihti informeeritud, ehitusprojektid on vaid formaalsed ja sõlmitud lepingud ebakvaliteetsed ning selle kõige tulemusena valmivad kehvad katused.

Probleemide lahendamiseks on vastu võetud rahvuslikud katuseehitamise standardid, mitmes kutsekoolis õpetatakse katuseehitusmeistreid ning samuti on Eestis praeguseks juba ligi sadakond kutsetunnistusega katuseehitajat.

15.00-16.00 „Kullafond“. Börsikaupleja Kristofer Vähi selgitab, miks peaks igaüks investeerima ja mille poolest erineb investeerimine börsikauplemisest. Tema sõnul on börsikauplemine nagu kasiinos käimine, kuid mitte põhjusel, miks inimesed arvavad. Saatest selgub, miks pole kauplemine investeerimisest riskantsem ning millised on selle valdkonna teenimisvõimalused ja kaotuste ohud. Saade on salvestatud investeerimisklubi korraldatud Investeerimisfestivalil 2017. aasta suvel.