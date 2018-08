Eesti 200 avalikustab Hooandjas annetanute nimed

Poliitiline liikumine Eesti 200, mis teatas sel nädalal plaanist osaleda erakonnana järgmise aasta riigikogu valimistel, on ühisrahastusplatvormil Hooandja paari päevaga kogunud 75% esialgsest eesmärgist.

MTÜ Eesti 200 nõukogu liige Meelis Niinepuu märkis, et suured erakonnad saavad riigilt aastas kolm miljonit eurot toetust ning nendega võistlemiseks on raha neile oluline. Otsus moodustada erakond tähendab Niinepuu sõnul ka seda, et kuigi formaalselt ei korralda rahakogumiskampaaniat veel erakond, vaid MTÜ, siis rahaliste annetuste tegijate nimed tehakse siiski avalikuks.

Eesti 200 on poliitiline liikumine, mis avaldas maikuus oma manifesti ja otsustas sel nädalal, et liikumisest saab erakond ja osaletakse 2019. aasta riigikogu valimistel.