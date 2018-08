Maksuamet avas arvestuse e-teenuse

Alates tänasest on e-maksuametis/e-tollis kasutusel uuendatud arvestuse e-teenus, mis annab mugavamalt ülevaate maksu- ja tolliameti hallatavatest nõuetest ja kohustustest.

Arvestuse e-teenuse peamised uuendused võrreldes varasemaga:

" Arvestust puudutavad tegevused saab kätte ühest menüüst ning puudub vajadus erinevatele alalehtedele liikuda.

" Kõikide nõuete ja kohustuste ülevaate leiab ühest kohast.

" "Nõuete ülevaade" lehel plokis "Ettemaksukontod" kuvatakse aktiivsed ettemaksukontod, millel olevat raha on võimalik nõuete tasumiseks kasutada.

" Nõudeid saab mugavalt otsida. Otsingutulemused kuvatakse vaikimisi lehel 10 reana, kuid ridade arvu saab suurendada kuni 100 reani lehel. Kõiki otsingutulemusi saab alla laadida CSV-failina.

" Makstavat summat on võimalik ise komplekteerida. Tulevikukohustuste maksmisel saab jätta tasumisest välja kategooria tervikuna või nõuete kaupa.

" Nõudeid, mille määramise dokumendil on viitenumber, on võimalik tasuda valides viitenumbriga nõude maksmise.

" Lisandus krediitkaardiga maksmise võimalus.



Arvestuse teenuse loomine on üks etapp kogu e-MTA uuendamisest. Tuleva aasta kevadeks uueneb täielikult iseteenindusportaali ülesehitus ja kaasajastatakse e-teenuste kasutusmugavus.