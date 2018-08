Raadiohommikus: verivärskest statistikast, kus on parim üüritootlus Tallinnas

Äripäev 23. august 2018, 18:19

Kinnisvaraehitus Tallinnas https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180823/NEWS/180829840/AR/0/AR-180829840.jpg

Samal ajal kui Keskerakond ütleb, et noortel on raske eluasemelaenu sissemakset kokku koguda, seisab eestlaste pangakontodel kokku enam kui 7 miljardit eurot, mis ootab kulutamist. Hommikuprogrammi tuleb külla portaali kinnisvara24.ee juht Paavo Heil, kelle sõnul on lollikindlaim viis raha paigutada just kinnisvarasse.

Heil tutvustab värsket uuringut, milles on välja toodud Tallinna linnaosade kaupa, kus on võimalik saada suurimat üüritootlust, mis piirkonnad on majanduskriisis kõige vastupidavamad ja milliste korterite pealt üürileandja enim raha tasku panna saab. Samuti räägime hommikuprogrammis eestlaste uhkuse Skype'i sünnipäevast, börsidest ja uutest erakondadest. Stuudios on Eliisa Matsalu ja Birjo Must. Päev jätkub kolme saatega.