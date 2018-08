Margus Linnamäe himustab Rahva Raamatut?

Ainult tellijale

Äripäevale teadaolevalt tahaks ärimagnaat Margus Linnamäe ära osta raamatupoeketti Rahva Raamat.

Küsimusele, kas Linnamäe on käinud maad kuulamas, ei vastanud ta samuti. „Ei ole. Ei tea. Tundub päris huvitav kuulujutt. Kuulujutte on väga raske kommenteerida,“ jätkas ta. „Ma ütlen, et ma ei oska seda kommenteerida.“

Juhtum varasemast Meediaärimees Hans H. Luik on Margus Linnamäe varasemate tehingute juures meenutanud juhtumit, kus Linnamäele kuuluva uudisteagentuuri BNS Läti haru omanikuks sai õigusnõustaja, kunagine pankrotihaldur Arno Mägi. Linnamäe oli parasjagu ostmas mitu korda suuremat kohalikku uudisteagentuuri LETA. Kuna nii oleks Eesti Meedia saanud enda kätte kogu Läti agentuurituru, kus oligi vaid kaks tegijat, otsustati BNSi sealne üksus maha müüa, et vältida pahandusi konkurentsiametiga. Uueks omanikuks sai Mägi 2015 augustis enda firma AMP Investeeringud OÜ kaudu. Luige sõnul oli teade Mägi tehingust lausa imeline. “Olen hea tuttava Arnoga elus palju nalja teinud, aga et ta meediaomanik on, seda uskugu, kes tahavad,” rääkis ettevõtja.

Ka ei soovinud ta arutleda selle üle, missugustel tingimustel võiks Rahva Raamat omanikku vahetada. „Ei no… Selles mõttes. Ma rohkem ei kommenteeri. Ma olen üldse puhkusel ja ma ei mõtle neile teemadele. Ma olen Eestist ära. Ei taha mõelda ega kommenteerida,“ ütles Ots kõne lõpetuseks.

Apollo Kauplused OÜ tegevjuht Mauri Kristjan Dorbek ütles, et tema jaoks on see uudis ja suur üllatus. Dorbek ei osanud teemat samuti lähemalt kommenteerida. Linnamäele kuuluva UP Investi juhatuse liige Kristjan Vilosius paistis samuti üllatunud olevat ega osanud midagi lisada.

Eesti Meedia juht Sven Nuutmann ütles võimaliku tehingu kohta, et ilmselt on tegu Ekspress Grupi kuulujutuga. „Ma pole sellist kuulujuttu kuulnud. Pigem ma arvan, et see ei vasta tõele. See oleks sama, kui me ostaksime ära TV3 või Ekspress Grupi. Konkurentsiameti luba sellele ei saaks ka,“ lausus Nuutmann.

Hea diil

Kui võrrelda kahe suure raamatuäri käekäiku, siis viimaste aastate tulemuste põhjal teeb Rahva Raamat Apollole ära. Rahva Raamatu käive oli möödunud aastal 17,57 miljonit eurot, kahanedes aastaga 1,9%. Kasum jäi 554 000 euro juurde, kusjuures 2016. aastal teenis Rahva Raamat 890 000 eurot kasumit.

Möödunud aastal hakkas Rahva Raamat juurutama ka uusi ärisid, aasta alguses asutas Rahva Raamat oma kirjastuse. Samuti sisenes ettevõte piletimüügi valdkonda ning avas Tallinnas Rocca al Mare ostukeskuses omanimelise esimese kingipoe.

2017. aasta lõpu seisuga on Rahva Raamatul e-pood ja 11 kauplust, millest viis asuvad Tallinnas ja ülejäänud kauplused Tartus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis, Narvas ja Rakveres. Lisaks varustab Rahva Raamat raamatutega Selveri, Prisma, Rimi, Maxima ja Coop Eesti kaubanduskette, enamikku raamatukogusid ja väikeraamatupoode.

Apollo Holding OÜ-l on majandusaasta aruanne eelmise aasta eest esitamata. 2016. aastal sai ettevõte 15,3 miljonit eurot müügitulu, kasum jäi 14 000 euro juurde. 2015. aastal teenis ettevõte aga 982 000 eurot kasumit.