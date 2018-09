Uuele erakonnale pandi nimi

Ainult tellijale

Eesti Geograafia Seltsi president Mihkel Kangur ja varem Roheliste nimekirjas kandideerinud Heli Piisang kinnitasid täna uue erakonna teket. Erakonna nimeks saab Elurikkuse Erakond, kirjutab Postimees.

Erakonna loomiseks asutati ka MTÜ Parem Ilm. Barklaja selgitas, et MTÜ eesmärk on koondada inimesi, kes ei taha aktiivselt poliitikas kaasa teha, kuid tahavad aidata poliitika sisu paika panna. „Meil ongi praegu loomisel teematoimkonnad, kes valmistavad ette programmi, nii et see saaks terviklik. Erakonna platvormi loojad vaatavad peale, kui ei saa millestki aru, siis küsivad üle, ja kui kõik sobib, siis võetakse vastu,“ rääkis Barkalaja eelmisel nädalal Äripäeva hommikuprogrammis. Tema sõnul jääb Parem Ilm mittepoliitilise ühendusena alles ja tulevikus loodetavasti teenindab ka teisi erakondi, sest eesmärk on tuua uut poliitkultuuri, kus poliitiline eliit võtab kuulda ekspertide arvamusi.

Artur Talvik on varem öelnud, et uus erakond tahaks kevadel valimistel haarata riigikogust 25 kohta.

Kuula intervjuud Anzori Barkalajaga hommikuprogrammist alates 44:40.