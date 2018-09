Ainult tellijale

Riigi üürimajad kuumutavad Eesti majanduse üle

Maido Lüiste 13. september 2018, 06:00

Juba aasta tagasi hoiatasid ehitusettevõtjad, et turg on kuum ja ehitajaid on keeruline leida, kuid riik on otsustanud särisevas õli tulle valada ja asuda ka ise ehitama – suures mahus üürimaju, kirjutab Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonna juhi Regina Michaelise sõnul soovitakse selle meetmega turutõrgetega piirkondadesse meelitada kvalifitseeritud tööjõudu, näiteks õpetajaid. Viimane on mõistetav. Samas ei ole mõistetav, et ka Tallinn ja Tartu loetakse turutõrkega piirkondadeks, kus ei ole piisavalt kvaliteetseid kortereid. Eelmisel aastal said Eestis kasutusloa kokku 322 1-toalist ja 1638 2-toalist korterit. 1501 neist korteritest ehk kolm neljandikku asus Tallinnas või Tartus. Täna Tallinnas ringi liikudes näeb kraanasid igas ilmakaares ning uusi projekte avalikustatakse iganädalaselt. Miks kulutab riik maksumaksja raha ja sekkub niigi hästi, võib-olla liigagi hästi, toimivasse sektorisse? Kasu asemel kahju