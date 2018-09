Neivelt: tselluloositehasest oleks meile rohkem kasu kui Luminori tehingust

Ainult tellijale

Indrek Neivelti sõnul toob Blackstone'i Luminori enamusosaluse ost statistiliselt suure välisinvesteeringu, kuid mitte sisuliselt, sest vahetuvad vaid omanikud.

Endine Hansapanga juht ja nutipanga Pocopay asutaja Indrek Neivelt ütles, et täna on tehingu mõjust veel vara rääkida, sest on oluline teada, mis saab panga strateegiast. „Praegu vahetuvad ainult omanikud.“

Neivelt rõhutas, et Blackstone'i Luminori enamusosaluse ost toob statistiliselt suure välisinvesteeringu sissevoolu, kuid sisuliselt siiski välisinvesteeringud ei suurene. „See, kui kusagil mingit müügitehingut tehakse… majandust mõjutab ikkagi rohkem näiteks tselluloositehas. See loob mingisugust väärtust ja tõstab SKTd, aga see, kui üks pank või tehas või kauplus vahetab omanikku, ei muuda majandusstruktuuri ega midagi.“

Neivelti jaoks ei olnud tänane uudis üllatav, sest oli näha, et see tehing kunagi kindlasti tuleb. „See kooslus, kus on kahel konkureerival pangal mõlemal 50%, ei ole jätkusuutlik. Seda oli näha kohe, et ühel hetkel see juhtub. Mida kiiremini, seda parem nende omanike jaoks.“