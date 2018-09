Türi-Allikule tuleb Konesko seitsmes tootmishoone

Äripäev 13. september 2018, 10:11

Elektrimootorite ja -seadmete valmistaja Konesko pani nurgakivi Türi-Allikule ehitatavale tõsteseadmete komponentide tehasele.

Tootmishoone ehitust alustati käesoleva aasta suvel, see valmib 2019. aasta märtsis ja seejärel alustatakse seadmete paigaldusega. Tehase pindala 5000 ruutmeetrit, sellele lisaks on Türi-Allikul juba tootmine 2900 ruutmeetrit.

Konesko tegevjuht Mart-Järvo Hirtentreu ütles, et uut tehast pani Koneskot ehitama toodangu mahu kasv, samuti soovib ettevõte tootmist märkimisväärselt kaasajastada. Automaatlahenduste kasutamine on vältimatu ja nii tulevad kasutusele täiesti uued seadmed, näiteks täisautomaatsed pingid ja robotladu, mis muudavad uue tehase meie tootmisüksustest kõige efektiivsemaks, ütles ta.

Hoonet köetakse maaküttega ja hoone on projekteeritud arvestusega, et katusele saab paigaldada päikesepaneelid. Peatöövõtja on Maru Ehitus, kes tegi ka Konesko Põltsamaa tootmishoone. Ehituse käigus kaasatakse teisi Järvamaa ettevõtteid.

Konesko on tõsteseadmete komponente valmistav ettevõtte, mille tootmisüksused asuvad Koerus, Põltsamaal, Türi-Allikul. 2019. aasta lõpuks antakse tööd 450 inimesele, lisaks annavad koostööpartnerid Eestis veel tööd umbes 200 inimesele.

Konesko 2018. aasta käibeprognoos on 63,5 miljonit eurot, 2019. aastaks prognoositakse 68 miljonit eurot. 2018. aasta mais oli Koneskos keskmine palk 1228 eurot.