Raadiohommikus: jõmlusest töökultuuris

Äripäev 17. september 2018, 16:58

Räägime professor Maaja Vadiga sellest, miks on Kesk- ja Ida-Euroopas jätkuvalt oluliselt vähem võimalik töötajatel mõjutada otsustamist organisatsioonis võrreldes Lääne-Euroopaga.

Eestis on kokkasid praegusel ajal raskem värvata kui tarkvaraarendajaid. Miks see nii on, aitab lahti mõtestada Henry Auväärt CV-Keskusest.

Päev jätkub nelja saatega:

10.06–10.15 „Müügiminutid“. Digital Merchanti juht Mihkel Moosel vastab, kas Amazon on müügiinimese sõber või hoopis konkurent. Kas maailma suurim kaubamaja Amazon võtab müügirahvalt töö ära või hoopis kasvatab müüki? Saatejuht on Urmas Kamdron.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Seekordses investor Toomase tunnis on külas Anu Oks ja Kaspar Hanni Eesti Äriinglite Võrgustikust ehk Estbanist. Seni on Toomas püsinud peamiselt konservatiivsemate varaklasside-võlakirjade ja aktsiate juures. Kuid ta on mitu aastat väljendanud mõtet, et ligi 10 protsenti portfellist võiks minna ka riskantsematesse investeeringutesse. Üks selline võimalus oleks ingelinvesteerimine iduettevõtetesse. Saadet juhib Kaspar Allik.

13.00–14.00 „Tulevikuäri“. Kosmoseäri võib tunduda kauge ja ulmelise teemana, kuid praktilised lahendused võivad tulla ka kasuks maistes sfäärides, kõnelesid saateosalised Rauno Gordon (TTÜ Mektory kosmosekeskuse juht), Agu Leinfeld (Dateli tarkvaraarenduse- ja tehnoloogiadirektor) ning Andreas Kiik (Dateli kosmose valdkonna juht). Saates tuleb juttu sellest, millist rolli võib kosmoseturism kui meelelahutuslik komponent mängida valdkonna arengus, miks on vaja kosmoseprügi koristada, milliseid läbimurdeid võib peagi oodata ning konkreetsemalt sellest, et TTÜ saadab ka juba peagi satelliidi kosmosesse. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 „Äripäeva TOP“. Saates esinevad ehitusmaterjalide tootjate TOPi etteotsa jõudnud ASi TMB Element juht Jaan Luts ja Talot ASi juht Rasmus Kurm. Räägitakse otsustest, mis on taganud ettevõtetele suurepärased tulemused, kuidas eksporditurgudel läbi lüüa ja miks võõrtööliste tulv tootmisettevõtetesse ei peatu. Arutletakse Eesti tootjate konkurentsivõimelisuse üle ja millised tegurid kipuvad häid tulemusi varjutama. Saatejuht on Juuli Nemvalts.