OECD: globaalne majanduskasv võib olla tipu saavutanud

Globaalne majanduskasv võib olla oma tipu saavutanud, teatas OECD.

Neljapäeval avaldatud väljavaates prognoosib OECD, et globaalne majandus kasvab nii 2018. kui ka 2019. aastal 3,7 protsenti. See on vaid veidi vähem kui 10 aastat tagasi saavutatud rekordtase.

OECD peaökonomist Laurence Boone ütles CNBC-le neljapäeval, et maailmamajandus „on jõudnud platoole“ ning erinevate riikide majanduskasvus on järjest rohkem lahknevust. Boone tõi välja, et suurimad riskid majanduskasvule on arenevate turgude haavatavus, poliitika, protektsionism ja finantsturud.

Boone lisas, et rahapoliitika normaliseerumine Ühendriikides surub dollarit kõrgemale ning mõjub seega arenevatele majandustele kehvasti.

„Ilmselgelt omab see mõju sellele, kuidas investorid oma portfelli ümber mängivad. Nad on hakanud arenevatelt turgudelt väljuma ja pigem investeeritakse USA majandusse,“ lisas ta.

Boone tõi välja, et üldiselt on arenevate turgude seis siiski hea, eranditeks on siinkohal Türgi ja Argentina. "Brexit on samuti üks suuremaid ebakindluse allikaid ning kokkuleppe saavutamine Euroopa Liiduga on võtmetähtsusega,“ lisas ta.

Ökonomisti sõnul tuleks silm peal hoida ka Itaalial, sest sealne majanduskasv on kesine ning ettevõtete ja valitsuse võlg on väga suur.