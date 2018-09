Ettevõtlusekspert: OÜtamine teeb eestlased tegelikult vaeseks

Ettevõtluskõrgkooli Mainor õigusõppejõu Janus Paurmani sõnul loodavad inimesed OÜtades raha võita, aga tekitavad endale tegelikult kaugeleulatuva probleemi.

Janus Paurmani kinnitusel on maksude seaduse piires optimeerimine mõistlik, aga sellega kaasnevad varjatud ohud. “Rahvakeeli OÜtamine tähendab sisuliselt 33protsendilise sotsiaalmaksu tasumisest kõrvalehiilimist. Näiteks võetakse palk välja dividendina või pannakse auto või korter firma kuludesse,” selgitas Paurman.

“Enamus OÜtajaid kulutab kokkuhoitud raha lihtsalt igapäevastele asjadele ära, sest see on justkui tasuta saadud. Tegelikult tuleb see raha inimese enda tuleviku ja pensioni arvel, mis kahaneb maksmata maksude võrra väga madalaks,” ütles Paurman.

“Maksude optimeerimine on riigi poolt teatud juhtudel lubatud võimalus, aga inimesed peaksid kasutama säästetud väärtust mõistlikult. Kui lihtsalt sotsiaalmaks maksmata jätta ja seda raha tulevikuks ei investeerita ega säästeta, siis tegelikult võitu pole,” lisas ekspert.