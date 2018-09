Eesti magusatootja jäi kibedasse kahjumisse

Konkurentsiraport annab ülevaate valdkonna trendidest ja pakub erinevate näitajate põhjal moodustatud edetabeleid. Nii saab kiirelt analüüsida, kus on kellegi tugevused-nõrkused ja kuidas enda ettevõtte positsioon teistega võrdluses paistab. Uuri lähemalt SIIT.

Pagaritööstuses üle 50 000 euro suurust aastakäivet näidanud ettevõtteid on viimase nelja aastaga juurde tulnud. Kui veel 2014. aastal oli selliseid ettevõtteid 70, siis eelmisel aastal juba 79.

Ka uute ettevõtete loomine, mis kahel eelnenud aastal on ilmutanud kahanemise märke, näitas mullu aastal taas tõusu. AS Lõuna Pagarid juhataja Uno Kaldmäe ütles, et iga uus ettevõte suurendab niigi teravat konkurentsi turul, seda nii sise- kui välisturgudel. „Pagaritoodete sisetarbimine väheneb ning kasv saab tulla ainult ekspordi arvel,“ ütles ta. Kaldmäe sõnul kehtib valdavalt reegel, et mida väiksem ettevõte, seda madalam tööviljakus. „Palgasurve ja sisendite hinnatõus paneb ettevõtetele täiendava koormuse, mida kõike ei õnnestu sisemiste reservide arvel katta,“ märkis ta.

Tema sõnul arenevad enamik turul olevatest ettevõtetest nii tehnoloogiliselt kui ka tootearenduse osas, suurendades tootmisvõimsust ja parandades tööviljakust. „Kes seda ei tee, on varsti turult kadunud,“ ütles ta.

Suurim käibes võitja ja kaotaja

Kui kogu sektori käive tõusis aastaga pea 5% võrra, siis 15 suurima käibega ettevõtet suutsid oma müügitulu kasvatada lausa veerandi võrra ehk nende ettevõtete kogukäive kasvas aastaga 8,3 miljoni euro võrra.

Sektori suurim ettevõte on 7,5 miljoni suurust käivet näidanud Eesti Leivatööstus AS. Ettevõttele kuuluvad mitmed kaubamärgid, nt Perfecto, Clara, Hagar, Meie Eesti. Ettevõte troonib ka kiirete kasvajate tipus – käive kasvas aastaga 4,5 miljoni võrra ning on tingitud ettevõtte olulisest laienemisest seoses Hagar ASi ostmisega 2016. aasta lõpul. Hagar ASi omanikud müüsid oma ettevõtte seoses langeva käibe ja sellest tulenevate negatiivsete finantsnäitajate tõttu.

Mullune suurim käibe kaotaja oli Eltrum OÜ. 1996. aastal asutatud ettevõtte põhitegevus on pagari- ja iirisetoodete tootmine. Kuigi ettevõte on viimasel paaril aastal tööjõudu juurde palganud, ei ole see kajastunud müügitulu kasvus ning ettevõtte käive on kolmel viimasel aastal näidanud langustrendi. Eltrum OÜ müüb suurema osa oma toodangust Eestisse ning just sellel suunal langes müük kõige enam. Samal ajal aga tõusis müük peamise eksportriigi Läti suunal.