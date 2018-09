Danske aktsionärid nõuavad Borgeni lahkumist – kohe

Äripäev 25. september 2018, 14:00

Danske Banki senine tegevjuht Thomas Borgen teatas möödunud kolmapäeval, et paneb ameti maha.

Danske Banki senine tegevjuht Thomas Borgen teatas möödunud kolmapäeval, et paneb ameti maha.

Danske Banki senine tegevjuht Thomas Borgen teatas möödunud kolmapäeval, et paneb ameti maha.

Aktsionärid avaldavad Danske Bankile üha tugevamat survet, et ta loobuks kohe tegevjuht Thomas Borgeni teenetest, kelle ajal liikus pangas 200 miljardi euro ulatuses kahtlast raha.

Panga 54aastane juht teatas eelmisel nädalal ametist lahkumisest, aga nõukogu palus tal uue juhi saabumiseni jätkata. Samuti on talle ette nähtud lahkumisel 12 kuu töötasu suurune kompensatsioon.

Taani aktsionäride liit peab sellist lahendust „veidraks“ ja „ideaalist kaugel“ olevaks. „Boonus annab tunnistust situatsioonist, kus juhtkond on eriti head tööd teinud,“ märkis liidu kaasjuht Leonhardt Pihl. „Ma ei ütleks, et midagi sellist on Danskes juhtunud.“

Danske suuromaniku MP Pensioni tegevjuht Jens Munch ütlen, et ta ei saa aru, miks Borgeni pole juba panga ukse taha eskorditud. „Ta tuleb otsekohe peatada – ükski muu teguviis pole piisav.“