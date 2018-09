Loksa suurtööstuse vastu esitati pankrotiavaldus

Ainult tellijale

Harju maakohus võttis menetlusse võlausaldaja avalduse kuulutada välja Loksal tegutseva võlgniku Marsalis Metall OÜ pankrot.

Kevadel kirjutas Äripäev, et enam kui 25 miljoni eurose käibega Loksal tegutsev metallitööstus Marsalis Metall sattus läinud aastal maksuameti huviorbiiti. Maksuamet kahtlustas Loksa suurtööandjast metallitööstust pea 2 miljonit eurot väärt maksuskeemis, kus renditööjõu kasutamise sildi all jäeti maksmata tööjõumakse, kusjuures väidetavalt fiktiivsete arvete põhjal küsiti riigilt raha veel tagasigi.

Kui inspektorid ettevõtte viimase aasta tehinguid kontrollisid, avastasid nad võimaliku maksuskeemi.

Maksuameti arvates oli probleemsete tehingute teine osapool praeguseks pankrotistunud ettevõte nimega Edinet Partner. Väidetavalt rentis Marsalis Metall sellelt firmalt tööjõudu ja soetas lisaks näiteks palgaarvestusteenust. Kontrolli käigus jõudis maksuamet aga järeldusele, et tegelikult Edinet Partner Marsalis Metallile töötajaid ei rentinud ning tegu oli tööstusfirma enda inimestega.

Marsalis Metall OÜ tahtis sel kombel vähendada oma maksukoormust – maksta vähem tööjõumakse ja suurendada sisendkäibemaksu – ning jätta maksukohustus Edinet Partner OÜsse, väitis maksuamet aasta alguses halduskohtule esitatud taotluses Marsalis Metalli ettemaksukonto avamiseks.

Majanduslike raskuste tekkides ei tasunud tööstusfirma tööjõurentijale, mistõttu ei saanud Edinet Partner makse tasuda: jaanuari keskel oli Edinet Partner riigile võlgu üle 3 miljoni euro, praeguseks on firma ka pankrotis. Esimesed maksuvõlad on pärit 2016. aastast ning tekkisid 2016. aasta septembrikuu maksudeklaratsioonide esitamise järel. Maksuvõlast umbes poole moodustavad Marsalis Metalli tasumata arved, märkis maksuamet.

Lisaks väidetavalt tasumata jäänud tööjõumaksudele näeb maksuamet probleemi ka selles, et Marsalis Metall arvestas nn renditööjõu arvetelt tasutu arvel ka sisendkäibemaksu. Edinet Partner OÜ deklaratsioonides on maksuameti väitel 1,3 miljoni euro eest käibemaksu, millest enam kui 860 000 eurot on sotsiaalmaks. Sisendkäibemaksu on Marsalis Metall maksuameti arvates alusetult maha arvanud 537 000 euro eest.

Renditööjõud tavaline praktika

Marsalis Metalli juhatuse liige ja suurim omanik Erich Reimets inspektorite tõlgendusega ei nõustunud. „Renditööjõu kasutamine on rahvusvahelises äripraktikas täiesti normaalne nähtus,“ ütles Reimets. Ta lisas, et mingeid hinnanguid ja kinnitusi Edinet Partner OÜ tegevusele ei ole ta pädev andma, kuivõrd ei ole kuulunud selle juhtkonda, osanike hulka ega ole ettevõttes töötanud.

Maksuamet oli aga veendunud, et lugu on teisiti. Nii Edinet Partner kui ka Marsalis Metall paiknevad samas Tallinnas Salve tänaval asuvas hoones. Kinnistu omanik on Ehitustehnika OÜ, kellele Edinet Partner väidetavalt samuti tööjõudu rentis. Nii Ehitustehnika kui ka Marsalis Metalli juhatuse liige on Reimets, märkis maksuamet kohtule esitatud taotluses.

Pangakontod arestiti

Tekkinud maksuvõla tõttu arestis maksuhaldur firma pangakontod. Ettemaksukonto arestimise tõttu pole ettevõttel võimalik jätkata oma senist majandustegevust, sest sisuliselt on arestitud kogu tema käibevara, kurtis firma esindaja. „Halduskohus on jätnud tähelepanuta, et Marsalis Metallile kaasnevad tõenäoliselt pöördumatud pikaajalised kahjulikud tagajärjed.“

Ringkonnakohus jättis ettevõtte kaebuse siiski rahuldamata. Ka Reimets kinnitas kevadel, et praeguseks on vaidlus maksuametiga lõppenud. „Pooled peavad läbirääkimisi, leidmaks olukorrale mõlemaid pooli rahuldavaid lahendusi. Kuni läbirääkimised maksuametiga pole lõppenud, ei pea ma heaks tavaks arutada asja ja anda hinnanguid ajakirjanduse vahendusel,“ märkis ta.

Ringkonnakohtule tehtud määruskaebuses visandatud must stsenaarium pole aga teoks saanud. „Marsalis Metall jätkab tootmistegevust ja klientidega sõlmitud lepingute täitmist,“ kinnitas Reimets siis.