Ülemiste City võtab laenu OPst

Äripäev 25. september 2018, 15:06

Mainor Ülemiste tütarfirma Öpiku Majad sõlmis OP Corporate Banki Eesti filiaaliga 10,7 miljoni euro suuruse krediidilepingu, millega refinantseeritakse olemasolev Nordea Panga laen ja finantseeritakse Ülemiste Citysse uute Lurichi majade ehitamist.

Ehitust finantseeriv OP Corporate Bank on Soome juhtiv finantsteenuste grupp, mis pakub Eestis teenuseid suurtele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Mainor Ülemiste põhitegevus on Ülemiste City kui Tallinna lennujaama kõrval endise Dvigateli tehase territooriumil asuva Baltimaade suurima ärilinnaku arendamine. Linnaku 36 hektaril on tänaseks välja ehitatud 130 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, kus enam kui 400 ettevõttes töötab täna üle 10 000 inimese. Aastaks 2025 elab, töötab ja õpib linnakus 20 000 inimest. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.