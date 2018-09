Autorollo ja Reformierakonna tehingud jäävad komisjonis uurimata

Äripäev 27. september 2018, 13:39

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) otsustas neljapäeval, et ei alusta menetlust uurimaks Autorollo ja Reformierakonna rahalisi seoseid.

Nende annetuste küsimuses on Reformierakonna poolt Tarandi sõnul korduvalt öeldud, et need isikud, kes neid summasid tol ajal erakonnale annetasid, tegid seda isiklikest vahenditest.

Komisjonile tegi avalduse menetluse alustamiseks Autorollo pankrotitoimkonna esimees Teet Järvekülg, kes esitas kahtlusi, et selles kaasuses on ettevõte moondunud erakonnale antud rahaks.

"Nüüd see tõestamise koht peaks olema selles kaasuses see, et millist ahelat pidi on jõudnud Autorollo raha nende Reformierakonna liikmeteni, kes on selle annetanud oma raha pähe erakonnale," on Tarand selgitanud.

