Est-For otsib tselluloositehasele uut asukohta

Äripäev 27. september 2018, 09:02

Est-For Invest tahab koos huvitatud kohalike omavalitsusega leida piirkonna, kus uurida puidurafineerimistehase rajamise võimalikkust.

Est-For Investi juhatuse liige Aadu Polli kinnitas valmisolekut uuringuala laiendada. Tema sõnul on leitud uusi lahendusi, et juhtida tootmiseks vaja minev magevesi ja puhastatud heitvesi pikemate vahemaade taha, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Praegu soovime suhelda eelkõige kohalike omavalitsustega. Meie huvi on selgitada välja, millised omavalitsused on huvitatud," rääkis Polli. "Kui ilmneb, et selliseid omavalitsusi on ning nende alale saaks teoreetiliselt tehase rajada, siis järgmiseks sammuks on uuringud."

Est-For on tema sõnul läbirääkimisteks avatud ja omavalitsused võivad nende poole ka ise pöörduda.