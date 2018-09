Õiguskantsler kritiseerib kinnisvaramaksu ideed

Ainult tellijale

Õiguskantsler Ülle Madise on kriitiline idee vastu kehtestada Eestis kinnisvaramaks. „Eestis pole tingimusi, mis sellist maksustamist põhiseaduslikult õigustaks, lisaks tuleb arvestada ka omandireformi järelmõjusid,“ märgib ta.

Sel aastal on mitu korda esitatud küsimus, kas Eestis peaks kehtestama kinnisvaramaksu. Viimsi vallavanem ja Reformierakonna auesimees Siim Kallas tõstatas selle küsimuse aasta alguses ja ideest on indu saanud ka Vabaerakond, kelle üheks valimislubaduseks on kommertskinnisvara maksustamine.

Madise sõnul on mõistlikus määras maamaks õiglane ja põhiseaduspärane. Vähemalt selline maamaks, mis kompenseerib krundiga ümbritsevate teede korrashoidu ja valgustust. Kinnisvaramaks on tema sõnul õigustatud seal, näiteks Pariisis, kus ruumi on vähe, aga rahvast palju ja kus ei saa lubada, et mõne inimese kätte koguneb väga palju kinnisvara. Eesti, isegi Tallinna probleem on Madise sõnul hoopis see, et palju on korrastamata maad ja hooneid ning soodustada tuleks nende kordategemist.

Intervjuu Ülle Madisega saates „Kuum tool“ on eetris homme kell 11. Saatejuht on Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Kuula Ülle Madise kommentaari kinnisvaramaksust tänasest hommikuprogrammist alates 15.41.