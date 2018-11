Jõhvis tegutsev ettevõtja palub autosid valesti parkivate agressiivsete lastevanemate pärast abi koolilt ja vallavalitsuselt. Foto: Postimees/Scanpix

Jõhvi ettevõtja sõdib lastevanematega

Jõhvi vene põhikooli naabruses asuva ehituspoe omanik kurdab kirjas nii kooli juhtkonnale kui ka vallavalitsusele, et lastevanemad ummistavad oma autodega tema poe parklat, mistõttu kaupluse klientidel pole ruumi parkimiseks, kirjutab Põhjarannik.

Remondi käigus viidi kooli peasissepääs senisesse kooli sisehoovi, millest üle tee asub ehituskauplus Espak. See aga on põhjustanud olukorra, et oma lapsi kooli ja sealt koju sõidutavad lastevanemad on hakanud parkima kaupluse klientidele mõeldud parklas.

Ehituskauplust Espak haldava ASi Taali Ida juhatuse liige Pavel Kudinov märgib, et isegi poe töötajatel pole lubatud oma autosid klientidele mõeldud parklasse jätta, kuid lastevanemad ei kuula isegi sellekohaseid märkusi.

"Kommentaaridele ja märkustele nad ei reageeri või reageerivad agressiivselt," kirjutas Kudinov vallavalitsusele.

Pikemalt saab lugeda Põhjarannikust.