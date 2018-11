Raadiohommikus: miks on tänavune valimiskampaania teistest verisem?

Teisipäevasesse hommikuprogrammi tuleb külla SDE nimekirjas kandideeriv Indrek Tarand, juttu tuleb EKREga tekkinud konfliktist. Foto: TAIRO LUTTER, Postimees/Scanpix

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideeriva Indrek Tarandiga tema ja EKRE vahel tekkinud konfliktist. Küsime europarlamendi saadikult, kuidas see ikkagi nii kaugele jõudis ning kuidas on juhtunud, et tänavuses valimiskampaanias vahendeid ei valita.

Samuti kõneleme väikeinvestor Joonatan Uusväliga strateegiast, mis näeb ette aktsiate juurdesoetamist iga kindla ajavahemiku tagant, sõltumata majandusolukorrast.

Kuna tema investeerimispõhimõte on soetatud väärtpabereid mitte müüa, uurimegi, kuidas valmistub investor potentsiaalseks kriisiks ning miks tema lähenemine pikas perspektiivis sõltumata kriisist vastu peab.

Veel on hommikuprogrammis külas Vabaerakonna juht Kaul Nurm, et tutvustada oma kodupartei ideed langetada eraisiku tulumaks 12 protsendile. Uurime, milliste vahendite arvel seda teha plaanitakse.

Hommikut veavad Liis Amor ja Indrek Mäe.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". LHV portfellihaldurid Mikk Taras ja Kaius Kiivramees haldavad kahe peale pea 100 miljonit eurot. Lisaks raha kasvatamisele tuleb neil suur osa ajast mõelda, kuidas raha mitte kaotada.

Targa Raha konverentsil salvestatud ettekandes vaatavad nad tagasi viimasele kümnele aastale, mõistatavad, kus on suurim kriisioht ning kuhu võiks investeerida järgnevale kümnendile mõeldes. Kuuleme ka, miks teeb portfellihalduritele muret Ameerika riigieelarve ja tehnoloogiasektor.

13.00–14.00 "Globaalne pilk". Saate seekordne osa räägib lennundusest. Külas on lennundusekspert ning varem Nordicas äriarenduse juhina töötanud Sven Kukemelk. Kõneleme sellest, kas Nordicat on tarvis ning mis ohtu kujutavad meie lennundusele odavlennufirmad. Samuti tuleb juttu sellest, mis toimub Euroopa lennundusturul – konsolideerumistest, pankrottidest ning nende tähendusest lennundusele ja reisijatele. Saatejuht on Pille Ivask.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Saates on külalisteks Balti Vara Fassaadid OÜ juhatuse liige Meelis Karro ja Nordlin Ehitus OÜ juhatuse esimees Ülo Older. Ehitusettevõtete parimad räägivad turu eripäradest, riiklikest regulatsioonidest ja ehitussektori ülekuumenemisest. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

