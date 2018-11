Taxify tegutseb pärast Horvaatiasse laienemist nüüd rohkem kui 25 riigis. Foto: Reuters/Scanpix

Taxify laienes Horvaatiasse

Taxify alustab täna tegevust Horvaatia pealinnas Zagrebis, teatas Eesti transpordiplatvorm.

"Horvaatia võttis hiljuti vastu ka uue seadusandluse, mis näitab, et turg on uutele transporditeenustele avatud. Me võtame selle väljakutse rõõmuga vastu," rääkis Taxify asutaja ja tegevjuht Markus Villig.

Ligi kuu aega tagasi naasis ettevõte Soome turule, kus ettevõtte hinnangul mõne aja eest valitses veel suletus ja monopoliseeritus.

Eesti idufirma on teatanud, et lisaks Euroopas laienemisele sihitakse agaralt ka Aafrika turgu, kus järgmise kahe aasta jooksul loodetakse kasvada kümme korda.

2013. aastal asutatud Taxify tegutseb praegu rohkem kui 25 riigis.