Utilitas on tänavu suurim Eestis tegutseva ettevõtte müük

Utilitase müügi teeb teiste suurte ülevõtutehingute seas eriliseks see, et oli ainult Eestis tegutsev ettevõte, märkis tehingut nõustanud COBALTi advokaadibüroo partner Martin Simovart. Suur tehinguaktiivsus aga on kindlalt märk meie investeerimiskeskkonna usaldusväärsusest.

Tegemist on kindlasti ühega tänavuse esikolmiku tehingutest, tõdes Simovart. Samasse suurusjärku jäävate OEG ja Nelja Energia müügi kõrval ei maksa unustada ka hiljuti toimunud Luminori enamusosaluse omandamist Blackstone'i poolt, kuid Utilitase teeb tema sõnul võrreldes teistega eriliseks fakt, et investeering on tehtud Eesti ettevõttesse, mille tegevus on ainult Eestis, erinevalt näiteks Nelja Energiast, kus märkimisväärne osa tegevusest oli Leedus.

Küsimusele, kui palju suured rahvusvahelised investeerimisfondid väikese turuga Baltikumis üldse oste otsimas käivad, vastas Simovart, et paljudes fondides on piisavalt raha ja investorid otsivad aktiivselt atraktiivseid investeerimisvõimalusi. “Arvestades Eesti ettevõtete suhtelist väiksust, siis ei leita nii kergesti siin investeerimisobjekte. Hiljutised tehingud on tõestuseks meie investeerimiskonna usaldusväärsusele,” lisas ta.

“Kindlasti on meil veel investoritele atraktiivseid ja huvipakkuvaid ettevõtteid, aga lõpuks sõltub kõik omanike strateegilisest nägemusest ettevõtte arengu osas,” lõpetas Simovart.