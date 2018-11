Soome transpordiminister Anne Berner Eestis tunneliprojekti konverentsil veebruaris. Foto: Priit Simson, Ekspress Meedia

Minister: tunneliprojektil ei saa olla konkurente

„Kui tegemist on sellise suurusjärgu projektiga, siis sellel ei saa olla konkureerivaid või paralleelseid projekte ja see vajab riikide ja linnade tuge,“ ütles Soome transpordiminister Anne Berner.

Täna Helsingis kohtunud Eesti ja Soome transpordiministrid ja pealinnade esindajad leppisid kokku, et tunneliprojektiga minnakse edasi.

Konkreetse sammuna hakkab Soome riik liikmeks Balti riikide ühisomanduses olevas firmas RB Rail, mis valmistab ette Tallinnast Varssavini kulgevat Rail Balticut.

Euroopa Liit toetab suuremat osa raudtee 6 miljardi euro suurusest maksumusest, Eesti ja Soome huvi on teha Tallinna–Helsingi tunnelist selle osa. „Meile on oluline, et Tallinn ei kujuneks raudteeühenduse lõpp-punktiks, vaid et me oleks ühenduse Helsigiga. Tunnel on selle projekti loomulik osa,“ ütles Eesti transpordiminister Kadri Simson.

Soome transpordiminister Anne Berner ütles, et riik läheb tunneliprojektiga kaasa ainult sellisel juhul, kui see saab Euroopa Liidust raha, see seostub riikliku transpordisüsteemiga ja tunnelis hakkavad liikuma nii reisijad kui ka kaup.

Projekti ajakavast ei tahtnud ministrid rääkida.

Kiiremaid tulemusi lubab eratunneliprojekt, mida veab „Angry birdsi“ loonud Roviost tuntud Peter Vesterbacka. Tunnel on lubatud valmis saada aastaks 2024.

Reedesel kokkusaamisel oli selgelt näha, et ministrid pole Vesterbacka projektist vaimustatud.

Vesterbacka meeskonna kavandatav tunnel saaks Soome pool alguse Espoost Keilaniemist. Helsingi linnapea Jan Vapaavuori arvates peaks tunnel kulgema Helsingi–Vantaa lennujaama, Pasila ja Helsingi raudteejaama kaudu. „Ainuke elujõuline ühendus kulgeb Helsingi keskuse kaudu,“ ütles ta täna.