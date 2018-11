Vesterbacka ei anna tunneliga alla

Peter Vesterbacka jaanuaris Tallinn-Helsinki tunneli plaani tutvustustamas. Foto: Mihkel Maripuu, Eesti Meedia/Scanpix

Peter Vesterbacka ja Kustaa Valtoneni mõte rajada Tallinna ja Helsingi vahele veealune tunnel ei ole kuhugi kadunud ja peatselt lubavad nad avalikustada ka esimesed rahastamisplaanid, kirjutab Uusi Suomi.

Soome ajalehega kõnelenud Kustaa Valtonen lubas 100 kilomeetri pikkuse ja 15 miljardit eurot maksva tunneli endiselt valmis ehitada 2024. aastaks. "See on kõige suurem projekt, mida Soomes on plaanitud 19. sajandi keskpaigast — pool Soome SKPst," kiitles Valtonen.

Projekti vedavasse konsortsiumi Finest Bay Area Development kuuluvad veel inseneri- ja konsultatsioonifirma Pöyry, A-Insinöörit ja ehitusfirma Fira. Eestvedajad ei ole istunud käed rüpes, Vesterbacka ja Valtonen palkasid maikuus Pöyryst 40 inimest, kes koostavad keskkonnamõjude hindamiseks vajalikku dokumentatsiooni. Peatselt peaks keskkonnamõjude hindamine ametlikult algama Soomes, millalgi hiljem ka Eestis.

Vesterbacka ja Valtonen on rahastajate otsingul praeguseks pool maailma läbi sõitnud, plaan kaasata Hiina raha on olnud neil algusest peale. "Sõitsime läbi Aasia — Peking, Shanghai, Singapur, Hongkong, — siis edasi Euroopas Pariis ja nii edasi," ütles Valtonen. "Rahastuses tuleb osa lõpuks Hiinast, rahvusvaheliselt turult ja Põhjamaadest," lisas ta.

Uusi Suomi märgib, et rahvusvaheliselt palju kõneainet pakkunud tunneliideed on Soomes tihti peetud ebarealistlikuks, eriti kuna Soome ja Eesti omavahelised plaanid sarnase tunneli asjus pole kuigi kiirelt edasi läinud. Valtonen aga kinnitab, et nende projekt on riikidevaheliste kavade praktiline edasiarendus, sõit läheb lahti juba 2024. aastal, kinnitab ta.