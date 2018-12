Eckerö Line'i laev Finlandia esimesel reisil Tallinna 2012. aastal. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Eckerö kasvatas tublilt klientide arvu

Eckerö Line’iga reisijate hulk kasvas 2017. aasta novembriga võrreldes tänavu 29% ehk enam kui 30 000 reisija võrra, teatas ettevõte.

Eckeö Line’i rahvusvahelise müügi ja turunduse juht Peep Siinmaa sõnul on Eckerö Line taas Tallinki järel Tallinna–Halsingi liini suuruselt teine operaator. „Oleme populaarsust kogunud nii eestlaste – kasv novembris võrreldes mullusega 62% – kui ka kõikide teiste kliendirühmade seas,“ lisas Siinmaa. „Oleme koostöös EASi ja Soome Visit Finlandiga teinud palju tööd selle nimel, et kasvaks välisriikide reisijate arv, ning see on end ära tasunud – novembris kasvas kaugturgudelt reisijate arv 55%.“

„Terve aasta võrdluses on kõige suurem kasv tulnud ikkagi Eesti reisijate näol – võrreldes möödunud aasta esimese 11 kuuga on tänavu kokku üle 160 000 Eesti reisija rohkem. “

Eckerö Line’i 2018. aasta reisijate kasv on 24%, mis on 327 000 inimest rohkem kui eelmise aasta sama ajaga. Välisturgudest on 2018. aasta jooksul lisaks Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa reisijatele kasvanud oluliselt ka Saksamaa, Hiina, Hispaania, USA ja Itaalia reisijate arv.

2.–12. jaanuarini 2019 on Eckerö Line’i MS Finlandia korralises hoolduses. Selle aja jooksul uuendatakse kõiki siseruume ning tehakse tehnilist hooldust. Reise sel ajal ei toimu.

Tallink Grupp teatas teisipäeval, et vedas 2018. aasta novembris 654 240 reisijat, mis on 5,5% võrra vähem võrreldes eelmise aasta novembriga. Tallinna–Helsingi liinis vähenes reisijate arv 3,7 protsenti.