Danske rahapesuskandaal: esimene haarang

Eilne pressikonverents, kus teatati esimestest kinnipidamistest ja kahtlustuste esitamistest Danske panga rahapesu asjus. Vasakult: riigiprokurör Marek Vahing, peaprokurör Lavly Perling ja keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere. Foto: Andras Kralla

“See raha ikka lendas kohe kuskile kaugele minema,” kõlas täna iseloomustus Eesti Danske harus rahapesule kaasa aidanud töötajate kohta.

Tana ja eile peeti kinni esimesed suures Danske rahapesuasjas kahtlustatavad. Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles, et kinnipeetud on esimene kaitsevall rahapesuvastases võitluses: kliendihaldurid, kelle tööülesanne on olnud hoida ära rahapesu­juhtumeid, nendest teada anda, suhelda klientidega. “Neil olid oma kliendid, juriidilised isikud, kelle kontosid nad haldasid, aga printsiibis nad tegelesid võrgustikuna.”