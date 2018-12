Maksuvõlaga sahkerdanud toitlustaja läks pankrotti

KLP Toit OÜ pakkus toitlustusteenust Tallinna ja Viimsi haridusasutustele. Pildil Tallinna Südamekese lasteaed. Foto: Andras Kralla

Paisuva võlaga riigihankeid võitnud ettevõte KLP Toit läks möödunud nädalal pankrotti.

Äripäeva Infopanga andmetest selgub, et KLP Toit on alates 11. detsembrist pankrotis. Ettevõtte võlg riigi ees on tänase seisuga enam kui 315 000 eurot, lisaks on portaali taust.ee andmeil ettevõte enam kui 23 000 eurot võlgu Valio Eestile.

"Kui on pankrot, siis on pankrot," ütles KLP Toidu juht Jüri Peetson neljapäeval Äripäevale. Peetson lubas saata täiendavad kommentaarid kirjalikult.

Äripäev kirjutas oktoobri alguses, et KLP Toit on viimasel aastal võitnud Tallinna Südamekese ja Kiisupere lasteaedade toitlustushanked selliselt, et on osanud oma maksuvõla kavalalt ajatada. "Praegu pole maksuvõlg ajatatud. Sel ajal, kui hanked tehti, oli maksuvõlg ajatatud," kinnitas Peetson.

Nimelt jõustus möödunud aasta 1. septembril riigihankeseaduse muudatus, mis näeb ette, et hankes osalema kvalifitseeritakse ka ettevõte, kes on oma maksuvõlga ajatanud. Nüüd ei oma enam tähtsust, kui pikalt võlga ajatatakse. Varem võis ajatatud maksuvõlaga ettevõtja osaleda riigihankel juhul, kui ajatamise periood ei ületanud kuut kuud või oli ajatamine täies ulatuses tagatud. KLP Toit ajatas oma maksuvõlga kahel korral.