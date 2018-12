Inbank lasi välja riskantsemad võlakirjad

Inbank kaasas täna välja lastud tavapärasest suurema riskitasemega võlakirjaga suunatud emissioonil 3,15 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Inbank alustas märtsi keskpaigas tegevust Poola turul, kus esimese nädalaga õnnestus kaasata juba miljon eurot hoiuseid. Foto: Andras Kralla

Inbanki poolt emiteeritud AT1 võlakirjade aastane intressimäär on 8,5% ning intressimaksed toimuvad kvartaalselt. Võlakirjad on välja antud tähtajatult, ent Inbankil on õigus võlakirjad viie aasta möödumisel investoritelt tagasi osta.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul kasutatakse raha Inbanki kapitalistruktuuri tugevdamiseks ja kiire kasvu toetamiseks. „2018. aastal Inbanki laenuportfell enam kui kahekordistus, ületades 200 miljoni euro piiri. Emiteerisime 3,15 miljoni euro väärtuses AT1 võlakirju, et muuta oma kapitali struktuur mitmekesisemaks ja efektiivsemaks,“ sõnas Põldoja.

AT1 ehk Additional Tier 1 on Eesti panganduses uuenduslik hübriidinstrument, millel on nii allutatud laenu kui ka omakapitali tunnused, ent mis kuulub panga kapitaliarvestuses esimese taseme omavahendite koosseisu. AT1 võlakirja riskitase ning seetõttu ka tootlus on investori jaoks kõrgem kui tavapärase allutatud võlakirja puhul. Näiteks on AT1 võlakirjade emiteerijal õigus jätta panga kapitali suhtarvude nõrgenemisel intressimakse ajutiselt või alaliselt tegemata.

„Tegemist on keeruka ja Eestis esmakordselt emiteeritud instrumendiga, millega soovisime testida investorite huvi tähtajatu ja kõrgema riskiga võlakirja vastu. Võime rõõmuga tõdeda, et huvi võlakirja vastu oli oodatust suurem ja kaasasime algselt plaanitust enam raha,“ ütles Põldoja.

Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaa ja Austria turult.