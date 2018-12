Keeleapsud: krevett pani kanna kõvasti maha

Krevett. Foto: Julia-Maria Linna

Aasta jooksul on Äripäevast läbi käinud mitmesuguseid tegelasi: konservatiivsed pandad, mees, kelle peas on troon, ja krevett, kes on Eestis tugevalt kanda kinnitanud.

Vahel toob mõni viga asja sisu esile paremini kui see sõna, mis pidi kirja saama. Näiteks siin: "Uutes kõrgustes nafta hind lubab veelgi suuremat kasumit, millest võtab küll tüki nimemahetus, mis maksab ettevõttele 24–26 miljonit eurot."

Lisades siia, et tegu on Sta­t­oiliga, mis tahab nimest maha pesta saastava naftatootmise imagot ja liikuda mahedama kütusetootmise poole, on nimemahetus just see, millega tegu. Saage tuttavaks – palju mahedam tootja Equinor.

Väga kujundlikult kirjeldab olukorda järgmine lause: "Ostujuhtide indeks, mida peetakse euroala üldiseks kasvunäitajaks, kasvas detsembri 58,1 punkti tasemelt jaanuari lõpuks 58,8 pallini."

Numbrites polegi kasv võib-olla nii suur, aga jälgige ühikuid – punktist palliks, see juba on midagi.

Või selline lause, mis võtab kaks ühes kokku: "Kui tehingusse sisenemise ainus põhjus on soov kaotus tagasi teha, siis üheksal juhul kümnest lõpeb see häbinguga." Täiesti võib olla häbi hävingu pärast ehk siis häbing.

Alati aga nii ei lähe ja poeetilisest sõnakasutusest saab koomiline. "Nii hoitakse paljud karid juba eos eemale, sest tegevus mõeldakse hoolikamalt läbi."

Isegi vahet pole, mis teemal jutt on (oli vabaühendustest), karisid suudavad liigutada vähesed, olgu siis eemale või lähemale. No võib-olla ehk ainult siis, kui need on eos. Meil, ülejäänutel, jääb üle ainult ära õppida, kus karid on, ja siis neist mööda loovida.

Kauni kujutluspildi saab ka kannaga krevetist: "Mehe sõnul on elegantne krevett Eesti rannikumeredes alates Iklast kuni Narva-Jõesuuni nii tugevalt kanda kinnitanud, et temast enam lahti ei saa."

Tarkuseteri maksab koguda ja endale kõrva taha panna, teiste kõrvad on siiamaani rahule jäetud, aga mitte siin: "Berkeley ülikooli õppejõud pani Eesti Äriinglite Assotsiatsiooniga kohtudes neile kõrva taha, et nad ei kopeeriks neid õppetunde Eestis."

Möödalaskmisi jagus

• Eduka investori portfelli suurim tükk on ühisrahatuses.

• "See, et pank annaks 100 protsenti arendajale finantseeringut, on ulme – pandad on konservatiivsed," ütles ta.

• Venemaa keelas piinatoodete impordi.

• Maailma rikkaima mehe trooni sai endale tänavu pähe Amazoni asutaja ja juht Jeff Bezos.

• Kinnisvaraäi plaanib käivet kasvatada.

• Konservatiivsele ja pikaajalisele investorile on oluline, et Tallinna Sadamal ei tekiks kõvale­kaldeid välja öeldud dividendipoliitika järgimises.

• Võib-olla on tõendajal rahastikuregistris müüdud vara oma elukohaks märgitud.

• Kõige osavam korter oli 34ruutmeetrine kahetoaline korter Kontulas.

• Siin kehtivad nii füüsikalised, loogikalised kui ka majandusmatemaatilised põhumõtted.

• Põhja-Koera ähvardav hiiglane. (Jutt pole Kimist, vaid supervulkaanist.)

• Eestiga lähedalt seotud Jakunin rahastas Lasnamäele õieusu kiriku ehitamist 1,5 miljoni euroga.

• Mõjutamisoskuste intensiivtreening: mõjutamisstrateegiaid ja -mudeleid teotuse saavutamiseks.

• Kutseharduse maine vajab tõstmist. (Tegelikult hariduse.)

• See näitab vaid üht: Nasdaqi juht peab rohkem ettevõtteid börsile meenutama.

• Sama ettevõte jooksutab ka tava­pärasemat krüptovaluuta kauplemiskekskonda GDAX, kus tasud on palju madalamad.

• Kuna avalikku sisu on lihtsalt palju rohkem kui sõprade ja peeliikmete postitusi, ongi tasakaal paigast ära nihkunud.

• Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistab töötusfirmat Tartu Mill maksukohustuse varjamises.

• Eesti pandisüsteem on Euroopa edulugu, mida käivad teised riigid vaatamas ja sellest nišši võtmas. (Võõrsõnad segi läinud, peab olema "šnitti".)

• Maksuvõla tasumisega oli pikalt raskusi, kuna plaan saada maksuvõla katteks raha kinnistu müügist läks vett pidama. (Vett vedama.)

• Royal Dutch Shell teenis kolmandas kvartalis viimase nalja aasta suurima kasumi.

• Varem on BonBon Lingerie maininud võimaliku suht­turuna ka Indoneesiat. (Nagu see päris turg polekski.)

• Rooma Klubi esindajate arvates on täilikult terve mõistuse vastane, et kaasaegne turumajandus areneb tsükliliselt ehk ühest kriisist teise.

• Välja tasuks praakida ostunimekirjast need firmad, mis on oma sära nimetanud. (Minetanud.)

• Keskpanga nõukogu otsustas jaanuaris vähendada varasostude mahtu poole võrra.

• Venemaa teatas, et investeerib Euroopa-Aasia raundteeühendusse viie aasta jooksul 43 miljardit dollarit.

• Tööandja makse töötaja pealt hakkab sõltuma sellest, kui palju ta on teinud ära selleks, et töökeskkond oleks õhtutu.

• Soros Fund Management ostis 35 miljoni dollari eest konverteeritavaid võlakirju, selgub USA väär­paberi- ja börsikomitee andmetest.

• Kui ühe riiulifirma ülekannete nimekiri ühe aasta jooksul oli üle 2000 lehekülje, siis miks see häirekella põlema ei löönud.

• Meil puuduvad igasugused lukus­maksud, kuid selle asemel maksustatakse jooksvat tulu teenimist.

• Annan endale aru, et selline strateegia, kus ühe jalaga ootad tõusu, teisega kriisi, portfelli hiidtootlust ehk ei too.

• Agiilsus pole siiski igasse konteksti sobiv taevamanna.

• Ainsa värvilaiguna paistab kabinetis valge tass, millel peal kiri "I love Greece".

• Selleks, et enda tugevusi nõrkusteks pöörata, soovitab ta viimastele aga samm-sammult vastu hakata.