Metsä Woodi juht: murepilvesid on, aga areneme väga-väga kiiresti

Metsä Woodi Pärnu kasevineeritehase juht Kaarel Tali. Foto: Andres Haabu

Äsja saja töötaja palkamisest teatanud Metsä Woodi Pärnu kasevineeritehase juht Kaarel Tali rääkis, et tööstusharu kasvab globaalses plaanis stabiilselt 2-3% aastas, Metsä Wood aga kiiremini.

Ettevõte teatas üleeile meediale, et neil on õnnestunud Pärnu tehasesse tööle meelitada juba üle saja töötaja, aga plaanis on palgata veel teist nii palju.