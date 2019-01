DPD Eesti saab uue juhi ettevõtte seest

Kuller- ja logistikaettevõtte DPD Eesti tegevjuhi Rainer Rohtla asemel saab ettevõtte juhiks praegune operatsioonide juht Remo Kirsile.

Remo Kirss saab DPD Eesti juhiks jaanuari lõpus. Foto: DPD Eesti Jaga lugu:

Alates 2016. aastast DPD Eesti tegevjuhina tegutsenud Rainer Rohtla asus ettevõttes tööle 2008. aastal ning on kokku olnud logistika valdkonnas üle 15 aasta, teatas ettevõte. „DPD on olnud minu koduks üle 10 aasta ja leidsin, et nüüd on aeg edasi liikuda,“ selgitas Rohtla, kes lubab logistika valdkonnas jätkata ka edaspidi a.

Remo Kirss alustas DPDs 2012. aastal transpordijuhina, aasta hiljem asus täiendavalt juhtima ka Tallinna terminali tegevust ning 2016. aastal alustas operatsioonide juhi ametis.

„Senisest veelgi rohkem tahame aga rõhku panna eraklientidele suunatud pakiveoteenuse arendamisesse ning pakiautomaatide võrgustiku laiendamisesse, millega möödunud aastal juba jõuliselt ka alustasime,“ märkis Kirss.

Ametlikult annab Rainer Rohtla tegevjuhti ametipulga Remo Kirsile üle 28. jaanuaril.

DPD Eesti 2017. aasta käive tõusis 11 protsenti, 20,6 miljoni euroni.