Saksamaa majanduskasv viie aasta väikseim

Saksamaa majanduskasv oli mullu viimase viie aasta kõige aeglasem, vahendab CNBC.

Saksamaa majandus kasvas 2018. aastal kokku 1,5 protsenti, 2017. aastal oli kasv 2,2 protsenti, selgub riigi statistikaameti Destatise andmetest. Viimati kasvas sakslaste majandus nõnda aeglaselt 2013. aastal.

Destatis tõi välja, et aeglustumisele vaatamata on Saksamaa majandus nüüdseks kasvanud juba üheksa aastat järjest.

“Eelmisel kahel aastal tõusis majandus 2,2 protsenti. Pikemalt vaadates viimase kümne aasta keskmist kasvutempot mullu siiski ületati,” teatas Destatis. 10 aasta keskmine majanduskasv on Saksamaal olnud 1,2 protsenti aastas.

Statistikaamet lisas, et kasv tulenes peamiselt sisenõudlusest. “Nii majapidamiste kui ka valitsuse tarbimine suurenesid. Samas tasub välja tuua, et kasvutempo oli tunduvalt madalam kui viimase kolme aasta jooksul,” teatasid nad.

Riigi majandusministeerium süüdistas aeglustunud kasvus globaalset majandust, autotööstusele probleeme tekitanud rangemaid saastestandardeid ning streike ja gripipuhanguid.

ING Germany peaökonomist Carsten Brzeski ütles, et Saksamaa võib pääseda ning majandussurutist (vähemalt kaks kvartalit kestev majanduslangus) ei tule. “Praegu tundub, et majandus pääseb ühe sinise silmaga,” nentis ta.

“Kõige tähtsam on see, et Saksamaa majanduskasvu aeglustumine kestis suvel kauem, kui arvati,” rääkis Brzeski. Autosektor mängis selles oma rolli, aga mõjutajad olid tema sõnul ka USA-Hiina kaubandussõda ja Brexit.

Mullu novembris ilmunud andmetest selgus, et Saksamaa majandus kahanes kolmandas kvartalis 0,2 protsenti. Tegemist oli esimese langusega alates 2015. aastast.