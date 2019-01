Milliseid tooteid ei tasu Amazonis müüa?

Igal aastal liitub Amazoniga üle 700 000 uue pakkuja, müügini jõuab neis kolmandik. Foto: Mike Segar, Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Maailma kõige kiiremini arenevas e-poes Amazonis on müügil peaaegu kõik, kuid ainult väike protsent sealseid ettevõtteid edukad, sest kõik tooted kahjuks Amazonis müümiseks ei sobi, kirjutab Amazoni agentuur "Digital Merchant" juht Mihkel Moosel kaubandus.ee veebiportaalis.

Olulisim tegur edu tegur on õige toote ja niši valik – parem teha õigeid asju mõnevõrra valesti kui valesid asju õigesti, ütleb mees, kes on Amazonis tegutsenud kolm aastat ja veab nüüd Amazoni kommuuni.

Millised tooteid ei tasu Amazonis müüa?

1. Liiga tavalised kaubad – kuigi just tavakaubad teevad Amazonis enim käivet, siis pead arvestama, et suure tõenäosusega astuksid konkurentsi hiinlaste ja Amazoni endaga. Nende marginaale ja lõpphinda sa trumbata ei suuda.

2. Liiga uued ja innovaatilised tooted – leiutasid midagi enneolematut? Super. Alusta müüki Kickstarteris ja IndieGogos. Amazoni edu sõltub eelkõige otsingumahtudest. Arvesta, et kui su toode pole mingis vormis jõudnud vähemalt “Early majority” faasi, siis sellega tõenäoliselt Amazoni asja ei ole. Keegi lihtsalt ei oska seda otsida.

3. Enamik mööblist – kui sul juhuslikult pole endal hea hinnaga vaheladu sihtriigis, kust tooteid välja saata, võib näiteks diivani müümisel kogu su marginaal ja rohkemgi minna ainult Amazoni logistikakulude katteks. Erandiks on muidugi väiksemad mööbliesemed.

4. Suurem osa riidekaupu – siin esineb kolm probleemi: väga madalad hinnad, kõrge tagastusprotsent ja fakt, et iga aasta või kahe tagant moetrendid muutuvad. See muudab sinu senise review’de töö ja Amazoni “infrastruktuuri” ülesehituse võrdlemisi kasutuks.

5. Käsitöökaup – selle jaoks on palju parem platvorm Etsy. Tõenäoliselt on tootmiskulud ja -maht Amazoni mudeli jaoks mittesobivad. Amazonil on küll olemas oma platvorm Handmade, kuid see pole senini veel erilist menu saavutanud.

6. Kiirelt riknevad (toidu)kaubad – Amazoni reeglite kohaselt peab kaup säilima vähemalt 3 kuud alates lattu saabumisest (kehtib Fulfilment by Amazon ehk FBA mudeli puhul).

7. Tooted, mille lõpphind on alla 12 USD – on tõenäoline, et kuni 70% lõpphinnast läheb logistikakulude alla. Kui su toote lõpphind on vahemikus 10–15 USD, saab mõnel juhul veel mängida Amazoni Small & Lighti programmiga, kuid reeglina aitab see säästa logistikakuludelt vaid ca 10%. Selliste toodete puhul tasub mõelda, kas on võimalik kokku panna toodete komplekte, et saada lõpphinnaks näiteks 30 või 50 dollarit või eurot.

8. (Kallid) ehted – kullast, hõbedast ja vääriskividega toodete müük saab toimida alles siis, kui sul on võimalik tõestada, et sul on olemas ka “päris” pood, millega teed vähemalt 50 000 USD aastas käivet.

9. Ohtlikud kaubad – lõhkeained, relvad, mitmed kemikaalid ning osad patareidega tooted.

Rohkem kaubandusteemaliisi uudiseid leiad teemaveebist kaubandus.ee