Valitsuse tööseisak muudab USA majanduse põduraks

Ameeriklased protestimas USA valitsuse tööseisaku vastu. Seisakul on ka majandusele suur mõju ja mida kauem see kestab, seda valusama löögi USA majandus saab. Foto: AFP/Scanpix

USA valitsuse praegune tööseisak on ajaloo pikim ega näita lõppemise märke. USA majandusele võib selle mõju olla aga katastroofiline.

Just niisuguse pessimismist kantud teatega tuli välja JPMorgani juht Jamie Dimon, kes ütles, et praeguse olukorra edenedes kukub USA majanduskasv nulli. On ka neid, kes prognoosivad veel valusamat kukkumist: Pantheon Macroeconomicsi peaökonomist Ian Shepherdson ütles Business Insiderile, et kui seisak kestab märtsi lõpuni, on põhjust arvata, et USA majandus koguni kahaneb.