Eestlaste e-ostlemine sai hoogu juurde

E-ostlejate arv kasvas möödunud aastal jõudsalt. Foto: Raul Mee

Eesti inimeste e-ostlemise aktiivsus näitas möödunud aastal tugevat kasvu, selgus SEB kliendibaasi analüüsist.

2018. aastal ületas e-ostude kasv aasta lõikes 30 protsenti ning peamised sektorid, kus eestlased e-oste sooritasid, on endiselt reisimisega seotud teenused – reisibürood, lennundus- ja majutusettevõtted – ning elektroonilised ostukeskkonnad, mis hoiavad ostlemisaktiivsuse edetabelis kolmandat kohta. E-ostude mahu poolest asuvad esimesel kohal reisibürood, teisel majutusteenuste pakkujad.

SEB erakliendi segmendijuht Triin Raudsepp selgitas, et kui mahu poolest on liidripositsioonidel läbi aastate olnud reisimise ja veebikaubandusega seotud kanalid, siis suuremaid mahuhüppeid on viimaste aastate jooksul teinud veel näiteks sõidujagamis- ja valuutavahetusteenuste pakkujad, samuti üksikud lennufirmad.

Viimaste aastate suurima mahukasvu elektroonilistes ostu-müügikanalites tegid 2017. aastal takso- ja sõidujagamisteenuste pakkujad (Taxify, Uber), kelle e-müügi maht on aastaga kasvanud ligi 1750 protsenti. Sama teenuseliik jätkas kasvu ka 2018. aastal, saavutades möödunud aastal 80 protsendilise kasvu. Oma mahu poolest paiknevad takso- ja sõidujagamise teenused populaarseimate e-ostukanalite TOP 30s.