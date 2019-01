Kriisid hoiavad maailma liidrid Davosist eemale

Davosi majandusfoorumilt jäävad sel aastal riigsiseste kriiside tõttu eemale nii Briti peaminister Theresa May, Prantsuse president Emmanuel Macron kui ka USA riigipea Donald Trump. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Teisipäevast reedeni kestvalt Davosi majandusfoorumilt jäävad kõrvale mitmed maailma liidrid – Donald Trump, Theresa May ja Emmanuel Macron.

Kõigi kolme puhul on põhjuseks kriisid omas riigis – USA president Donald Trump võitleb selle nimel, et eelarvesse lisada rida müüri ehitamiseks lõunapiiril, May üritab raiuda läbi Gordioni sõlmest nimega Brexit ning Macronile ei anna rahu kollaste vestide protestid.