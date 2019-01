Inbank ostis liisingufirma üleni endale

Inbank AS ostis tervenisti endale tütarettevõtte Inbank Liising AS, teatas ettevõte.

Pressiteates seisab, et Inbank AS ostis Fairown Finance OÜ-lt 20% osaluse kasutusrendi täisteenust pakkuvas ettevõttes Inbank Liising AS. Sellega sai Inbank ettevõtte ainuomanikuks.

Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul oli tehingu eesmärk Inbank Liisingu fookuse parandamine ja toote standardiseerimine. „Soovime oma tooteid arendada rahvusvaheliselt ja seetõttu leidsime, et ainuomanikuna on selle eesmärgi saavutamine lihtsam,“ ütles Andresoo.

„Koostöö alguses leppisime kokku kolme aasta pikkuses partnerluses ning sel aastal jõudis kätte aeg tulevikuplaanide tegemiseks. Täname Fairown Finance’it hea koostöö eest ettevõtete finantseerimise lahenduste arendamisel,“ sõnas Andresoo.

Inbank Liising asutati 2016. aasta aprillis eesmärgiga pakkuda kasutusrendi täisteenust väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis hõlmab äriks vajalike seadmete liisimist, hooldust ja kindlustamist. Eelmisel aastal ulatus Inbank Liisingu laenuportfell 1,9 miljoni euroni ning ettevõte teenis 70 000 eurot kasumit.

Aastal 2015 pangana tegutsemist alustanud Inbank pakub teenuseid oma internetipanga ja partnervõrgustiku kaudu. Inbank tegutseb Eesti, Läti, Leedu ja Poola turgudel. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaalt ja Austriast.