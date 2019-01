Suur kokkuvõte: ühe panga fondid tegid teistele tuule alla

Swedbanki investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla tuletas meelde, et vilets aasta järgnes 2017. aasta väga heale aastale – kahe aasta peale on Swedbanki pensionifondid plussis. Foto: Andres Haabu Jaga lugu:

Lõppenud raskel börsiaastal jäi Eesti 23 pensionifondist plusspoolele viis, neist omakorda neli LHV fondid. Kui aga inflatsioon juurde arvestada, ei jäänud keegi vee peale.

Investoritel on seljataga aasta, kus Aasia ja Euroopa börsid siirdusid kui mitte karuturule, siis korrektsiooni vähemalt: pluss-miinus 10 protsenti kaotasid nii Eesti, Euroopa kui ka USA peamised börsiindeksid. Aasias oli lugu veel kehvem. Sellistes tingimustes suutis Eesti 23st II samba pensionifondist plussi jääda 5. Kui sellest lahutada inflatsioon, et saada reaaltootlus – Eesti inflatsioon oli mullu 3,4%ga euroala kiireim – ei jää tootlusest enam midagi järele. Rahaturgudel tegutsejatele oli tegu kümnendi raskeima aastaga, sest languses olid nii peamised aktsiaturud kui ka võlakirjaturud. Kasvanud on aga pensionifondide maht – aastaga 8%, 3,9 miljardi euroni.