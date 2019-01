Naiste osa on Soome börsifirmade juhtimises kolmekordistunud

Atria lihatööstus Valgas. Foto: Erik Prozes

Kümne aastaga on naiste osa Soome börsifirmade juhtkonnas kolmekordistunud. On ainult üks valdkond, kus naisi peaaegu pole, võttis Helsingin Sanomat kokku Soome kaubanduskoja uurimuse.

Soome börsifirmade juhina on naine endiselt harv erand – 126 börsifirmast vaid üheksa tegevjuht on naine.

Soome börsifirmade nõukogudes on naisi 29 protsenti, selgub keskkaubanduskoja eelmise aasta andmetest. Naiste osakaal on kümne aastaga kolmekordistunud.

Ka ettevõtete juhtkonnas on naiste osa kasvanud, aga suurimal tegevusalal ehk tööstuses on naisi juhtkonnas vaid 3 protsenti.

„Naiste pea täielik puudumine masinaehituse juhtimisest viitab, et ikka veel valitsevad traditsioonilised rollid,“ märkis Soome keskkaubanduskoja juhi asetäitja Leena Linnainmaa.

Lisaks juhib vaid üheksat börsifirmat naine. Kuigi 2018. aastal naisjuhte juurde ei tulnud, võib tema sõnul olukorraga rahule jääda, sest enne 2011. aastat polnud ühelgi Soome börsifirmal naistegevjuhti.

Leht toob võrdluseks, et kui Soomes on naiste käes 7,2 protsenti börsifirmade tegevjuhikohti, siis Rootsis on see number 8,5, Euroopa Liidu keskmine on 6,3 protsenti.

Ettevõtete juhtkonnas kasvas naiste osa 2017. aasta 23 protsendilt 25 protsendile. Kõige rohkem naisi oli tervishoiu, tarbekauba ja teenuste valdkonnas.

Ainult meestest koosnes 20 börsifirma juhtkond, aasta varem oli selliseid ettevõtteid 26, nende hulgas on Eestiski tegutsev toidutootja Atria, ehitusfirma Lehto ja Sampo pank.