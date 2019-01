Raadiohommikus: teadusest muusikasse

TÜ arendusprorektor Erik Puura. Foto: Julia-Maria Linna Jaga lugu:

Tartus käib ülikooli spordihoones sel nädalal ärifestival Startup Day, kus keskendutakse sellele, kuidas teaduspõhiseid idufirmasid arendada. Millised on uued põnevamad teadussuunad, mis piltlikult laboritest ärisse võiksid liikuda, ja missugune ühe teadustegevusel baseeruva firma teekond tänapäeval on, sellest räägime TÜ arendusprorektori Erik Puuraga.

Üks suursündmus neljapäeval on muusikaauhindade gala Saku Suurhallis. Heidame pilgu nominentidele ja Eesti muusikabisnisi hetkeseisule laiemalt.

Nendel ja teistel teemadel Eestist ja laiast maailmast teevad juttu Priit Pokk ja Madis Aesma.

10.06–10.15 "Turunduskohv La Ecwadoris". Agentuuri pikaajaliseks eduks on oluline anda klientidele, mida nad soovivad ja ootavad, mitte seda, mida agentuur suudab neile müüa. Edukas projekti kaasamine sõltub vabast ja läbipaistvast infovahetusest. Külas on LaEcwadori tiimijuht Mairi Talving, küsib Jekaterina Molotkova.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Tänase saate teema on idufirmade rahastamine ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammistini jõudnud idee, mille kohaselt võiks iduettevõtted kriitilises faasis saada n-ö sotsitsiaalmaksukrediiti ehk tasuda sotsiaalmaks mitte kohe, vaid kolme aasta jooksul. Krediit tuleb tagastada ajal, kui ettevõtte rahaline võimekus on kasvanud. Seda ja teisi iduettevõtete murekohti arutamegi koos sotsiaaldemokraadist ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Rene Tammistiga ning eksperdina on stuudios iduettevõtja Ragnar Sass. Saadet juhib Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Imeline teadus". Eesti teadlased leidsid uue mooduse, kuidas mõõta valkude sünteesimise kiirust ribosoomides. Sellest räägivad TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi doktorant Ivan Kisly ja vanemteadur Tiina Tamm. Kotkauurijalt Urmas Selliselt uurime, miks vaevab Eesti must-toonekurgi üksindus ja kuidas neil läheb. Saatejuht Alo Lõhmus.

15.00–16.00 "Sisuturundussaade". Tööandjate keskliit korraldab konverentsi „Tuulelohe lend“. Räägime kuidas ettevõtmine sündis, mis on konverentsi eesmärk ja idee ning kuidas saab konverentsil esineda Lennart Meri. Tutvustame ka tööandjate manifesti ja analüüsime erakondade valimisprogramme. Stuudios on tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsar ja analüütik-nõunik Raul Aron. Saatejuht Andres Panksepp.

Kuulake raadiot otse siit.