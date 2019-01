Valio tõmbab peakontorit koomale

Piimatöötleja Valio Laeva meierei. Foto: Kristjan Teedema, Tartu Postimees/Scanpix Jaga lugu:

Eestiski tegutsev piimakontsern Valio tahab vähendada Soome peakontorist sadakond töökohta, läbirääkimised puudutavad peakontori 660 töökohta, kirjutab Kauppalehti.

Tootmisüksusi töökohtade koomale tõmbamine ei puuduta. Töötajaskonna vähendamisvajadus on eeldatavalt 80–100 inimest.

Ametiühingutega alustatakse läbirääkimisi tootmis- ja majanduslikel põhjustel, kirjutas leht. Muutus on osa Valio kolmeaastasest programmist, millega tahetakse parandada ettevõtte konkurentsivõimet ja tootmise efektiivsust.

Ametiühingutega alustatakse läbirääkimisi jaanuari lõpus ja nende pikkuseks on kavandatud kuus nädalat.

Valio eesmärk on ka teha otsustamine ettevõttes selgemaks, vähendada hierarhiat ning suurendada vastutust ja paindlikkust.

Valio Eesti on asutatud 1992. aastal, ettevõtte tehased asuvad Laeva külas Tartumaal ning Võru linnas. Üle 400 töötajaga Valio Eesti AS on üks Eesti suuremaid toorpiima kokkuostjaid. Valio Eesti piimatooteid leiab Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Ameerika Ühendriikidest, Itaaliast ja muudest Euroopa riikidest.

Valio Eesti käive oli 2017. aastal ligi 116 miljonit eurot ja ärikasum 3,7 miljonit eurot. Aastaga kasvas käive üle 20 miljoni euro, kasum jäi samale tasemele.