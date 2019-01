TEST: millise erakonna lubadused sulle meeldivad?

Äripäeva test tutvustab erakondade majanduslubadusi, boonusena saad teada, kelle omad sulle meeldivad.

Kaheksalt suuremalt erakonnalt on testis kolm lubadust, küsimusi on kokku kaheksa. Küsimused on teemade kaupa puntides ning sinu ülesanne on valida, millist lubadust pead kõige olulisemaks. Kahjuks ei ole me sulle otseselt jätnud sellist varianti, et ükski ei meeldi – elu on selline.

Tee test ja kui tahad pärast teada, milline erakond täpselt mida lubas, saad alla laadida tekstidokumendi PDFi kujul artikli lõpust.

Küsitlus ei pretendeeri tõele, vaid peaks innustama valijat tegema tutvust erakondade programmidega. Testi peamine eesmärk on tutvustada erakondade majanduslubadusi.

Äripäev koostas nädala alguses ka põhjalikuma ülevaate selle kohta, mida erakonnad majanduse valdkonnas lubavad ning palus lubaduste kvaliteeti kommenteerida Raivo Varel, Heido Vitsuril ja Raul Eametsal. Leiad need lood artikli lõpust seotud lugude loetelust.