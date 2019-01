Leedo huvitub Trigoni põllumajandusettevõttest

Trigon kaalub Kärla piimafarmi müümist, ostuhuvi on ilmutanud Vjatšeslav Leedo, kirjutab Saarte Hääl.

Vjatšeslav Leedo on huvitatud Kärla piimafarmi ostmisest. Foto: Raul Mee

Trigonile kuuluvad Kärla piimafarmi omanikud ei välista Kärla Põllumajandusühistu müüki, sest Mandri-Eestiga võrreldes suurem tootmiskulu ja madalam piima hind muudab ettevõtte soovitust vähemtulusaks.

"Alati on kõik asjad müügis ja kui keegi soovib osta Kärla Põllumajandusühistut, siis oleme kohe nõus seda pakkumist vaatama," ütles ühistu juhatuse liige Margus Muld, kelle sõnul on müügijutt mõeldud tõsiselt.

Tuule Grupi põllumajandusettevõtete suuromaniku Vjatšeslav Leedo sõnul on ta Kärla Põllumajandusühistu ostmise vastu huvi ilmutanud juba aastaid. "See sobib meie tootmisega väga hästi, kuid nagu kinnitavad ka Trigoni juhid, on mandril palju odavam ja efektiivsem toota," rääkis Leedo.

Pikemalt saab lugeda Saarte Häälest.

Kärla Põllumajandusühistu käive oli 2017. aastal ligi 2,4 miljonit eurot, ärikasum ulatus üle 470 000 euro.