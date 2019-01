Tehisintellekt röövib veerandi töökohtadest

Robotid ei asenda kõiki inimesi, aga Ameerika Ühendriikide töökohtadest veerand satub löögi alla, sest tehisintellekt kiirendab automatiseerimise protsessi, vahendas CBS News Brookings Institutioni raportit.

Tehisintellekt hakkab esimesena asendama teenindajaid ja kassiire. Foto: EPA Jaga lugu:

Raportis, mis avaldati selle nädala neljapäeval, kirjutatakse, et 36 miljoni ameeriklase töö on "tõsises ohus" – see tähendab, et peagi võidakse 70 protsenti nende ülesannetest asendada robotitega, mille jaoks on tehnoloogia tegelikult juba olemas. Kõige enam mõjutab see kokkasid, teenindajaid ja teisi toitlustussektoris töötavaid inimesi. Automatiseerimise eest ei pääse ka veokijuhid ja kontoris lihtsamaid ülesandeid täitvad inimesed.