Suur mure Soome turistiga

Soomlased külastavad Eestit järjest vähem ja imerohtu selle vastu ei ole – tuleb lihtsalt järjepidevalt tegeleda nii turunduse kui ka teeninduse kvaliteedi parandamise, aga ka näiteks maksusoodustuste pakkumisega, leiavad Äripäevaga rääkinud ettevõtjad.

Soome majandusel läheb hästi, töötuid on vähe - ei saa käia Eestis, nentis Feliks Mägus.

Restoraniärimees Martti Siimann peab koos äripartner Tõnis Siiguriga Harjumaal mitut restorani. Soome turistide arvu langus on tema sõnul selgesti näha. "Kindlasti on. Iga restoran tunnetab seda erinevalt – meie pole vanalinn ja kesklinn, kes masside peal käivad. Restoraniga NOA alustasime 5 aastat tagasi, teisel-kolmandal aastal leidsid soomlased meid üles. Statistikat ei oska öelda, aga kõhutunne ütleb, et nüüd on oluliselt langenud juba paar aastat," märkis Siimann. Suurem langus tuli tema sõnul just mullu.