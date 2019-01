Pankrotihaldur annab Weekendilt raha ootavatele ettevõtjatele vähe lootust

Rakvere kohtumajas. Foto: Andres Haabu Jaga lugu:

Weekend Festival Balticu pankrotihaldur Martin Krupile paistab esimese info põhjal, et festivalil tööd teinud ettevõtted võivad saada loodetud tasust heal juhul mõne protsendi.

Äripäev kirjutas detsembris, et ettevõtjad, kes ootavad siiani suvel toimunud Weekendi festivali korraldajatelt raha, said hoopis üllatava pakkumise: võtad võlast 25% või me läheme pankrotti. Nüüd ongi festivali korraldajafirma Weekend Festival Baltic esitanud pankrotiavalduse.