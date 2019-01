Tippärimeestega seotud fond jättis investorid teadmatusse

Margus Linnamäe, Rain Rosimannus ja Indrek Rahumaa on olnud seotud ühisrahatusplatvormist fondivalitsejaks muutunud ettevõttega Bondkick, mis ei vasta enam investorite küsimustele ning mille osakuid ei ole võimalik maha müüa. Teadaolevalt tunneb nende tegevuse vastu huvi ka finantsinspektsioon.

Investorid tunnevad muret, et on oma rahast ilma jäänud platvormil Bondkick, mille Suurbritannia emafirma üks kahest peamisest omanikust oli suurettevõtja Margus Linnamäe ettevõte UP Invest ja kelle kätte usaldas oma fondi Rain Rosimannus.