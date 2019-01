Miks ma Rain Rosimannuse endisele äripartnerile raha ei andnud

Loen tänasest Äripäevast investorite muret tippärimeeste ja poliitikutega seotud Bondkickist raha kätte saamisel suure kurbusega.

Hea, et see karikas mööda läks. Foto: Anti Veermaa

Üks põhjustest, miks ka mina oma investeerimisteekonda avalikult jagan, on just see, et julgustada inimesi investeerima. Kui aga investeerimishuvilised satuvad heausksetena kahtlaste skeemilaadsete ettevõtmiste küüsi, mida usaldusväärsete investeerimisvõimalustena esitletakse, siis arusaadavalt saab suure paugu inimeste usaldus investeerimise suhtes.