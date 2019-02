Raadiohommikus: mida arvata Indrek Neivelti teesidest

Eesti ettevõtja ja pangandustegelane Indrek Neivelt. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Hommikuprogrammis võtame fookusesse Indrek Neivelti väite, et Rootsi suurpangad viivad Eestist välja liiga suure kasumi.

Võtame koos börsitoimetaja Liina Laksiga vaatluse alla kõige värskemad välismajandusuudised, mis meid otse või kaudselt puudutavad.

Kommenteerime kinnisvarahoolduse valdkonna värsket konkurentsiraportit koos DONE Halduse ja Ermeesia OÜ juhi Janek Hintsoviga.

Varahommikused uudised ja päevateemad toovad teieni Kaspar Allik ja Igor Rõtov.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Saate esimeses pooles käsitleme kinnisvara ostule eelnevat broneerimislepingu temaatikat: kui sõlmid enne kinnisvara ostmist broneerimislepingu, siis mis lepingu sa tegelikult sõlmid ja kas see ka kehtib? Saate teises pooles räägime, mis saab juurdepääsust kinnistule juhul, kui avalikult kasutatavalt teelt juurdepääs puudub. Mis tingimustel on õigus kinnistule juurdepääsu nõuda ning kas ja kui palju selle eest tuleb tasuda? Küsimustele annab vastuseid Triniti vandeadvokaat Anna Liiv. Saatejuht on Liis Amor.

13.00–14.00 „Autosõbrad eetris“. Seekord on lisaks autosõpradest saatejuhtidele Hindrek Männikule ja Tõnu Trammile stuudios Toyota Balticu turunduse divisjoni juht Marek Maide. Räägitakse nähtusest nimega re-eksport, millega seoses on meie registrist haihtunud üle 3000 uue sõiduauto. Lisaks arutatakse vesinikautode tulevikuperspektiivi, mida kavatseb Toyota peale hakata arvukate Avensise fännidega, kellele uut mudelit enam peale ei tule, valitakse kuu auto ning jagatakse kuulajatele soovitusi auto kasutamisel.

15.00–16.00 „Teabevara tund“. Räägime muudatustest Eesti raamatupidamises ja uuest tuluregistrist Soomes. Saate esimeses pooles tuleb juttu sellest, millised olulised seaduse- ja maksumuudatused, millega ettevõtjal ja raamatupidajal tuleb arvestada, on sel aastal jõustunud või jõustuvad. Saate teises pooles saab teada, millised palgamaksete deklareerimise muudatused on tehtud Soomes. Saates on külas raamatupidamise teabevara peatoimetaja, raamatupidamisettevõtte Robby & Bobby partner Krista Teearu ja raamatupidamisbüroo CH Konsultatsioonid juhataja Christer Haimi. Saadet juhivad teabevara toimetaja Kai Koks ja raamatupidaja.ee juht Marianne Lõhmus.

Kuula raadiot otse SIIT.